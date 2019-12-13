В столице на выходных, 14 и 15 декабря, будет не совсем зимняя погода. Чаще только будет идти дождь, редко - со снегом. На улице будет довольно тепло.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В общем, на выходных киевлянам стоит готовиться к дождю и совсем не зимней температуре воздуха. Между тем, снег также ожидается.

В субботу ночью, 14 декабря, в Киеве ночью ожидается -1...+1 градус по Цельсию, а днем - до +2...+4.

На протяжении дня ожидаются обильные осадки в виде дождя, в первой половине дня будет пролетать мелкий снег, но снегопад продлится не долго.

На второй день выходных, 15 декабря, ночная температура будет составлять +2...+4 градуса, а дневная - достигнет до + 5...+7. Все время также будет идти дождь.











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