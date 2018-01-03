Палестинские официальные лица в ответ на высказывание президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости предоставления финансовой помощи Палестине заявили, что Иерусалим не продается. Камнем преткновения между Палестиной и США стал статус Иерусалима Фото: ЕРА Член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави заявил, что его страна "не поддастся шантажу".Пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса Набиль Абу Рдайна заявил, что "Иерусалим не продается ни за золото, ни за серебро".Он подчеркнул, что палестинцы не возражают против возвращения к мирным переговорам с Израилем.6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.20 декабря Трамп предупредил, что Вашингтон может уменьшить финансовую помощь странам, которые не поддерживают позицию США по статусу Иерусалима.31 декабря власти Палестины заявили, что отзывают из США посла для проведения консультаций. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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