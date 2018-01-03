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В Подмосковье пантера загрызла украинца, - СМИ
03.01.2018 18:35
В Подмосковье пантера загрызла украинца, - СМИ
Пантера устроила за жертвой настоящую охоту
В Истринском районе Московской области пантера насмерть загрызла мужчину.
В Подмосковье пантера загрызла украинца, - СМИ Фото: Mash

"Предварительно установлено, что мужчина хотел покормить животных, при попытке войти в вольер, пантера набросилась на него и покусала", - сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Как передают "Вести", погибший мужчина был гражданином Украины. Пантера устроила за жертвой настоящую охоту. Она дождалась, пока человек войдет в клетку для кормления, напала на него, после чего вырвалась на свободу и убежала. Через некоторое время ее удалось поймать.

Владелец зоопарка заявил, что усыплять животное не будут. По его словам, погибший - сам виноват.

Напомним, что в Семилукском районе Воронежской области России медведь, сбежавший из частного зоопарка, убил человекаКроме того, тяжелые травмы получил хозяин животного.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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