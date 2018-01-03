|В Подмосковье пантера загрызла украинца, - СМИ
|03.01.2018 18:35
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Пантера устроила за жертвой настоящую охотуВ Истринском районе Московской области пантера насмерть загрызла мужчину.
Фото: Mash
"Предварительно установлено, что мужчина хотел покормить животных, при попытке войти в вольер, пантера набросилась на него и покусала", - сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.
Как передают "Вести", погибший мужчина был гражданином Украины. Пантера устроила за жертвой настоящую охоту. Она дождалась, пока человек войдет в клетку для кормления, напала на него, после чего вырвалась на свободу и убежала. Через некоторое время ее удалось поймать.
Владелец зоопарка заявил, что усыплять животное не будут. По его словам, погибший - сам виноват.
Напомним, что в Семилукском районе Воронежской области России медведь, сбежавший из частного зоопарка, убил человека. Кроме того, тяжелые травмы получил хозяин животного.
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