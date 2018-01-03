Пантера устроила за жертвой настоящую охоту

"Предварительно установлено, что мужчина хотел покормить животных, при попытке войти в вольер, пантера набросилась на него и покусала" , - сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Как передают "Вести" , погибший мужчина был гражданином Украины. Пантера устроила за жертвой настоящую охоту. Она дождалась, пока человек войдет в клетку для кормления, напала на него, после чего вырвалась на свободу и убежала. Через некоторое время ее удалось поймать.

Владелец зоопарка заявил, что усыплять животное не будут. По его словам, погибший - сам виноват.