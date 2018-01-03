На оккупированном Донбассе почти вдвое выросло число небоевых потерь между террористов «Л/ДНР».

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные Главного управления разведки.

По данным разведки, несмотря на введение режима прекращения огня и значительное снижение интенсивности обстрелов, количество небоевых потерь между боевиков выросло почти вдвое, что на данный момент составляет более 50% от общего количества убитых и раненых.

По словам Мотузяника, в течение суток от передозировки наркотиками и злоупотребления алкоголем умерли трое военнослужащих российско-террористических войск, один из которых был офицером.

Кроме того, трое террористов подорвались на собственном минном поле — один из них погиб, еще двое получили тяжелые ранения.

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