Приложения отслеживают, что люди смотрят по телевизору По теме: Издание The New York Times сообщило о том, что по меньшей мере 250 Android-приложений занимаются отслеживанием того, что их пользователи смотрят по телевизору. Данная информация после отправляется рекламодателям, которые работают с ней и подбирают наиболее релевантные объявления, пишет со ссылкой на . В материале отмечены, преимущественно, мобильные игры, которые при установке требуют доступ к микрофону, и при этом не объясняют причины. Узнать, собирает ли мобильное приложение данные, можно лишь в меню настроек, куда обращается далеко не каждый пользователь. При этом некоторые приложения даже в закрытом состоянии продолжают собирать информацию. Данная практика разрешена далеко не во всех странах, и приветствуется не всеми корпорациями. В частности, ее противниками являются и .











