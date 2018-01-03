Военный знаток Олег Жданов считает, что украинская ракета «Гром-2» теоретически могла бы упасть на «Крымский мост».

Об этом он сообщил в интервью «Обозревателю», информирует еizvestia.com.

Жданов объяснил, что Крымский мост находится близко от морского полигона, по которому были запущены ракеты.

«Керченский мост находится слева от морского полигона. Но теоретически наша ракета могла бы случайно упасть где-нибудь на пролет Крымского моста. Хотя умышленно этого никто не сделает», — заявил он.

Как рассказал Жданов, до оккупации Крыма Украина проводила пуски с мыса Чауда, где находится специальный учебный центр. «В связи с тем, что мыс Чауда попал под оккупацию, сейчас мы проводим пуски с материковой Украины, но в акваторию морского полигона». «Стрелять с одного полигона на другой – очень опасно, это называется «стрелять через голову» мирных граждан «, — пояснил Жданов.

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Эксперт добавил, что подобные случаи в истории были. Например, в 2000 году, ракета «Точка У», выпущенная с полигона в Черниговской области, попала в жилой дом в поселке Бровары на Киевщине.

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