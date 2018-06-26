Украинский режиссер Олег Сенцов, который содержится в российской тюрьме, не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает со ссылкой на ТАСС.

"Вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации", - сказал Д.Песков.

Напомним, ранее Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который в заключении в РФ голодает уже более 40 дней.

В Кремле ранее заявили, что общественный резонанс не способен повлиять на процесс помилования Олега Сенцова. Украинец должен сам инициировать решение этого вопроса.

Сейчас Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

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