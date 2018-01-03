В Украине существует проблема с бюджетным планированием и распределением расходов, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экономист, доктор экономических наук Ярослав Жалило. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Жалило: Накопление средств – это относительно позитивный сигнал Фото: glavcom.ua "Госказначейство – это структура, аккумулирующая средства, которые поступают от фискальных платежей. Это налоги и прочие поступления в бюджет. А раздает деньги Госказначейство согласно тому, что прописано в государственном бюджете. То есть в идеале остатков на счетах Госказначейства вообще быть не должно – нулевой баланс. Если же деньги там накапливаются, значит, возникает некий тупик со стороны бюджетных расходов. К сожалению, в Украине это обычная практика, когда в последний месяц года тратятся все оставшиеся бюджетные деньги. Распорядители этих средств делают так, потому что в противном случае неизрасходованные деньги будут возвращены обратно в бюджет", – объяснил Жалило.По его словам, единственным отрицательным моментом является девальвационный эффект."Госказначейство по возможности старается придерживать деньги. Например, летом к таким методам прибегают, потому что это инфляционный период. В принципе, накопление средств – это относительно позитивный сигнал. Но в конце года эти деньги сбрасывают. Почему? Есть ряд контрактов по госзакупкам, где не предусмотрена предоплата. То есть оплата проводится непосредственно по факту выполненных работ. Государство должно рассчитаться. Это стандартная процедура. Увы, у нас есть проблема с бюджетным планированием. Расходы не распределяются должным образом, и происходит накопление средств. К тому же в конце года бюджетникам выплачивают дополнительные зарплаты, премии и так далее. Поэтому происходит увеличение расходов. Для Украины это нормальный процесс, демонстрирующий, что все идет как надо. Единственный минус – это девальвационный эффект", – подчеркнул Жалило.По данным Госказначейства, остатки на Едином казначейском счете на начало 2018 года оказались в 2,8 раза меньше показателя годичной давности, когда они составляли 14,26 млрд грн. Цифра за 2018 год также стала рекордно высокой для данного периода.Единый казначейский счет формируется из налогов, сборов, иных платежей государственного бюджета. Он является основным счетом государства для проведения финансовых операций и управления средствами государственного и местных бюджетов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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