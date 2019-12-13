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Под Киевом воры оставили ТЭС без телефонной связи
13.12.2019 21:38
В Киевской области неизвестные лица повредили и украли телефонный кабель
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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