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Под Киевом воры оставили ТЭС без телефонной связи
13.12.2019 21:38
В Киевской области неизвестные лица повредили и украли телефонный кабель Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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