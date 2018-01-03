Большую часть дискуссии эксперты посвятили удержанию стоимости «черного золота» на отметке $60

В Банке России считают, что средняя стоимость нефти в этом году составит не менее $55 за баррель, этому заявлению вторят в Barclays и Citigroup, информирует еizvestia.com.

По прогнозу Goldman Sachs Group Inc предполагаемый уровень цены — $62, а Credit Suisse и UBS придерживаются мнения о цене в $60, пишет Forbes.

Во II квартале 2017 года удалось сбалансировать спрос и предложение, благодаря отсутствию переизбытка влажный нефти на мировом рынке. Однако не следует забывать о так называемой «сланцевой революции», которую «проспал» Старый Свет.

Сообщается, что ближневосточные страны могут легко начать ценовой демпинг.

Читайте: Что ожидает украинцев в 2018 году: экономические прогнозы экспертов

Если ничего не изменится, то на нефтяном рынке сохранится прошлогодняя динамика, возможен также тренд на небольшое повышение стоимости, когда 200-дневная средняя скользящая цена может остановиться на отметке в $65 за баррель.

Именно для такого сценария имеется больше только предпосылок по мнению экспертов, считающих, что условий для очередного обвала стоимости до $40 за баррель пока не наблюдается.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира