Дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия заявила, что лежала в больнице с сотрясением мозга после того, как подозреваемый в совершении ДТП в 2015 году Дмитрий Россошанский попросил своего друга "разобраться" с ней. Сегодня 18.40 | комментариев: По ее словам, случай произошел в момент, когда Россошанский еще не находился под стражей, а был под домашним арестом."Я возвращалась с дополнительных занятий, меня мама забирала домой, поскольку все переживали. У нас там очень темно, не освещается и очень много его дружков-наркоманов", – рассказала она.По словам девушки, в магазине они где встретили Россошанского с бутылкой водки."Его родители говорили, что он "святой", ничего не пьет, не употребляет. Ну, а я такая как мать, мне все ни по чем, и я начала его фотографировать. И он сказал своему дружку: "Разберись". Он начал мне угрожать. Я не успела сесть в мамину машину, как он ухватил меня за волосы и ударил об машину. На автомобиле еще вмятина осталась", – уверяет девушка.Анастасия говорит, что тогда родственники Россошанского замяли дело."Я лежала в больнице, но дело закрыли, поскольку на то время дядя Россошанского был главой Вышгородского суда. Объяснили тем, что не смогли установить мои телесные повреждения", – заявил она.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.По информации депутата Верховной Рады Мустафы Найема, следствие сейчас отрабатывает три основные версии: убийство в связи с делом о ДТП с участием Россошанского, племянника бывшего председателя Вышгородского райсуда, убийство на профессиональной почве и бытовой конфликт.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне 2017 года Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Ее участники потребовали, чтобы расследование проходило под контролем общественности.Сегодня в Нацполиции сообщили, что Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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