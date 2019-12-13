|США убрали три компаний РФ из санкционного списка
|13.12.2019 22:04
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Согласно информации на сайте ведомства, речь идет об ООО Центр автообслуживания, ООО Вертикаль, ООО Юником. В заявлении дважды приводятся название, адрес и регистрационный номер каждой компании как отдельного юридического лица.
Стоит отметить, что санкции против данных компаний были введены 5 декабря. Тогда Минфин США объявил о введении санкций против 17 человек, включая граждан России и Украины, а также в отношении семи российских компаний.
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