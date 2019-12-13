|Особый статус? Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию про децентрализацию
|13.12.2019 22:11
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Президент Украины Владимир Зеленский продолжает пытаться изменить Конституцию. На этот раз он внес в Верховную Раду законопроект о децентрализации.
Инициатива главы государства воплотились в закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» № 2598. На сайте парламента его текст или пояснительная записка к документу пока отсутствуют. Законопроект определен как неотложный.