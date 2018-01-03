Дочь юристки Ирины Ноздровской Анастасия рассказала, что попала в больницу с сотрясением мозга после того, как ее избили друзья виновника ДТП Дмитрия Россошанского, в результате которого погибла сестра убитой правозащитницы. Об этом сообщает Обозреватель .

Она отметила, что происшествие случилось немного больше года назад, когда Россошанский еще находился под домашним арестом, а не стражей.

"Я возвращалась с дополнительных занятий, меня мама забирала домой, поскольку все переживали. У нас там очень темно, не освещается и очень много его дружков-наркоманов", - сказала девушка.

По дороге они решили зайти в магазин, где и встретили Россошанского с бутылкой водки.

"Его родители говорили, что он "святой", ничего не пьет, не употребляет. Ну, а я такая как мать, мне все ни по чем, и я начала его фотографировать. И он сказал своему дружку: "Разберись". Он начал мне угрожать. Я не успела сесть в мамину машину, как он ухватил меня за волосы и ударил об машину. На автомобиле еще вмятина осталась", - отметила Анастасия.

Также она сообщила, что влиятельные родственники виновника ДТП сделали все, чтобы никто не понес наказания за случай.

"Я лежала в больнице, но дело закрыли, поскольку на то время дядя Россошанского был главой Вышгородского суда. Объяснили тем, что не смогли установить мои телесные повреждения", - добавила девушка.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, правозащитница Ирина Ноздровская скончалась в результате полученных множественных колото-резанных ран.

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