Сімейство 38-річного Джастіна Тімберлейка і 37-річної Джессіки Біл вважає за краще триматися в стороні від світського життя. Але ще в жовтні музикант весело провів один зі своїх вечорів: пригоди зірки стали надбанням громадськості.







Папараці вдалося підловити одруженого Тімберлейка під час явного флірту з 30-річною актрисою Алішею Вейнрайт. Пара мило розмовляла, тримаючись за руки, після чого рука дівчини опинилася на коліні чоловіка Джессіки.



Джастін публічно розкаявся у своїй поведінці. Він написав емоційний пост в Instagram, в якому клятвено запевнив усіх, що у нього нічого не було з Алішею. Музикант зізнався, що був сильно п'яний і не хотів би бути взірцем такої негідної поведінки для свого чотирирічного сина.



Як виявилося, написати публічне вибачення Тімберлейка змусила його армия. Джессіка була дуже збентежена після того, що сталося:



«Вона порадила Джастіну виступити з поясненням в Instagram, тому що вона була дуже збентежена його діями і хотіла, щоб він взяв на себе всю відповідальність за свої вчинки», - цитує US Today слова інсайдера, наближеного до сімейства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура тімберлейка він після його алішею Теги: діти та сім\'я