|Чи пробачила Джессіка Біл зраду Джастіна Тімберлейка?
|13.12.2019 22:19
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Папараці вдалося підловити одруженого Тімберлейка під час явного флірту з 30-річною актрисою Алішею Вейнрайт. Пара мило розмовляла, тримаючись за руки, після чого рука дівчини опинилася на коліні чоловіка Джессіки.
Джастін публічно розкаявся у своїй поведінці. Він написав емоційний пост в Instagram, в якому клятвено запевнив усіх, що у нього нічого не було з Алішею. Музикант зізнався, що був сильно п'яний і не хотів би бути взірцем такої негідної поведінки для свого чотирирічного сина.
Як виявилося, написати публічне вибачення Тімберлейка змусила його армия. Джессіка була дуже збентежена після того, що сталося:
«Вона порадила Джастіну виступити з поясненням в Instagram, тому що вона була дуже збентежена його діями і хотіла, щоб він взяв на себе всю відповідальність за свої вчинки», - цитує US Today слова інсайдера, наближеного до сімейства.
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