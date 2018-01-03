На десяти марках изображены главные герои из домов Старков, Таргариенов, Ланнистеров и Тиреллов.

Королевская почта Великобритании сообщила о появлении новых марок, которые поступят в обращение в конце января 2018 года, передает канал «112» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В коллекции представлено только 15 почтовых марок с портретами главных героев сериала — персонажи из домов Старков, Таргариенов, Ланнистеров и Тиреллов.

На остальных пяти — Железный трон, Гиганты, Король Ночи и Белые ходоки, Волки, Драконы.

Цены на комплект из двух марок стартуют от 1,21 фунта стерлингов . А вот цена лимитированной коллекции, которая посвящена главным героям сериала, составит 99 фунтов .

Также пока еще можно приобрести ограниченное количество специальных альбомов для марок.

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