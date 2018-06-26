Настоящий рай: в сети показали новые фото несезона в Крыму По теме: В сети показали фото пустынных пляжей в аннексированном Россией Крыму. Соответствующие фото опубликованы на странице пользователя под ником RoksolanaToday&Крым в , передает "Заозерное, Евпатория, рай 2018", - говорится в подписи к фото. "Какая красота! Я все планировал себе и обещал - в Алуште был, надо же и в Евпаторию съездить! Не надо было откладывать - теперь жди, пока ... и я дождусь!)))", "Сезон будет в червнi, а сейчас июнь, следовательно и не сезон еще)))", "Имел неосторожность отдать свою дочь в один из детских лагерей (до аннексии) и забрал дней через 10 в полуживом состоянии. Отравление, почти месяц дома лечили. Персонал покрывал до последнего то, что с ней случилось. Отдали (с мусорами) только после расписки, что нет претензий", - комментируют пользователи.











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