Насчёт блевотного Посмотрела я его. Помимо мерзкого сортирного юмора и отвратительной игры артистов там есть ещё и вселенская глупость образца совкового дна. И это намного страшнее. Зеленский в подводке к номеру сказал, что признающиеся в гомосексуализме мужчины становятся женщинами и что это в мире сейчас тренд такой.

Вот знаете, я бы точно поняла, будь это в России. Там шутки на тему ЛГБТ, национальностей, инвалидности, гендера и прочее — самые ходовые. Потому что глупые закомплексованные люди, страдающие массой недостатков и терпящие множества жизненных неудобств, таким образом просто компенсируют для себя все эти далеко не радужные вещи. Логично.

Но здесь Украина. И здесь так нельзя. Поэтому люди возмутились и «Квартал» официально извинился (хоть и коряво), а номер отовсюду вырезал и удалил. Надавили, испугали тем, что за такие вещи ребята могут и в Европу невъездными стать. И это подействовало. В отличие от номера, где они сравнили Украину с проституткой. Тот до сих пор гордо везде висит. За него им нисколько не стыдно. Никто ж не накажет.

Ты знаешь, Вова. Быть геем — это не превратиться в женщину, ты сильно ошибаешься. И ещё. Быть геем — это не быть пида*асом. Как бы ты ни пытался культивировать это в своём номере. Потому что далеко не все геи – пида*асы. Более того: большинство пида*асов, которых я знаю, вполне себе гетеросексуальны. Вот, например, ты. И тебе подобные. Надеюсь, ты выучишь этот урок на будущее.

Мерзкие приспособленческие скоморохи. Фу, б*д, презираю.

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