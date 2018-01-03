В среду из Сектора Газа запустили ракету в сторону территории Израиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля, передает

"Некоторое время назад из Сектора Газа по Израилю была запущена ракета", - говорится в сообщении.

О пострадавших в результате этого обстрела сообщений не поступало.

Это уже второй обстрел Израиля из Сектора Газы в этом году. Напомним, 1 января меньшей мере одна ракета была выпущена по югу еврейского государства. В ответ Израиль нанес во вторник удар по лагерю ХАМАС в Cекторе Газа 2 января.

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