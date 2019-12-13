Погода, Новости, загрузка...
В Киеве грузовик влетел в маршрутку: пострадали пять человек
13.12.2019 22:51
В Киеве грузовик протаранил маршрутку Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 