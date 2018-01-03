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В Украине начали действовать европейские требования к продуктам с какао и шоколадом
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03.01.2018 19:06
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Согласно европейским требованиям, "шоколадом" может называться
только продукт, содержащий не менее 35% какао-продукта, а в
шоколадной конфете должно быть не менее 25% шоколада. Европейские
требования к шоколаду являются обязательными для исполнения Фото:
ЕРА Отмечается, что в отличие от требований национального стандарта
Украины (ДСТУ), который является добровольным, европейские
требования являются обязательными для исполнения.Согласно
европейским стандартам, шоколадом может называться пищевой продукт,
полученный из какао-продуктов и сахара, содержащий не менее 35%
общего количества какао-продуктов.В молочном шоколаде должно быть
не менее 25% какао-бобов и минимум 14% молочных продуктов. Белый
шоколад должен содержать хотя бы 20% какао-масла и 14% молочных
продуктов. В шоколадной конфете должно быть не менее 25%
шоколада.Если эти нормы не соблюдены, эти продукты не имеют права
называться "шоколадом".Также согласно европейским нормам в шоколад
запрещено прибавлять ароматизаторы, имитирующие запах шоколада и
молочных продуктов.Введение европейских норм к продуктам из какао и
шоколада является частью обязательств Украины в рамках соглашения
по ассоциации между Украиной и ЕС.
https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/posts/1736589919718962
16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с
Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и
Европарламент. 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации
вступило в силу в полном объеме.
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