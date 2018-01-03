Согласно европейским требованиям, "шоколадом" может называться только продукт, содержащий не менее 35% какао-продукта, а в шоколадной конфете должно быть не менее 25% шоколада. Европейские требования к шоколаду являются обязательными для исполнения Фото: ЕРА Отмечается, что в отличие от требований национального стандарта Украины (ДСТУ), который является добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения.Согласно европейским стандартам, шоколадом может называться пищевой продукт, полученный из какао-продуктов и сахара, содержащий не менее 35% общего количества какао-продуктов.В молочном шоколаде должно быть не менее 25% какао-бобов и минимум 14% молочных продуктов. Белый шоколад должен содержать хотя бы 20% какао-масла и 14% молочных продуктов. В шоколадной конфете должно быть не менее 25% шоколада.Если эти нормы не соблюдены, эти продукты не имеют права называться "шоколадом".Также согласно европейским нормам в шоколад запрещено прибавлять ароматизаторы, имитирующие запах шоколада и молочных продуктов.Введение европейских норм к продуктам из какао и шоколада является частью обязательств Украины в рамках соглашения по ассоциации между Украиной и ЕС. https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/posts/1736589919718962 16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации вступило в силу в полном объеме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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