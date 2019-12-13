Пьяные школьницы: в киевском ТЦ несовершеннолетние девушки устроили дебош - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Пьяные школьницы: в киевском ТЦ несовершеннолетние девушки устроили дебош
13.12.2019 23:10
В киевском ТЦ девушки устроили пьяный дебош
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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