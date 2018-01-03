По сравнению с ноябрем, в декабря 2017 года выросла стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке недвижимости .

Жилье дорожало на 0,2% или на 27 грн до 17 390 грн за кв м, передает со ссылкой на .

В комфорт-классе квартиры подешевели на 0,4% до 21 641 грн за кв м.

В бизнес-классе цена выросла на 2,2% до 31 665 грн за кв м, а в премиум-классе - на 1,0% до 49 114 грн за кв м.

В декабря 2017 года были начаты или возобновлены продажи в 6 жилых комплексах. В 2 объектах продажи приостановлены.

В Украине на квартиры класса "люкс" вдвое и даже втрое уменьшились цены по сравнению с докризисным периодом. Правда, стоимость таких квартир стала меньше только в долларах. Покупатели отдают предпочтение элитным квартирам, но с оптимизированной площадью. Сейчас самая дешевая квартира в одном из элитных домов стоит 3 млн грн. В квартире есть панорамные окна, просторная кухня, отдельная комната для одежды и огромная спальня. Также имеется система климат-контроля.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира