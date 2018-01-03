В среду, 3 января, Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска лидера "Руху новых сил" Михаила Саакашвили о предоставлении ему статуса лица, которое требует дополнительной защиты. Соответствующее решение огласила судья Татьяна Скочок, передает РБК-Украина .

"Суд принял решение отказать Михаилу Саакашвили в удовлетворении его иска к Государственной миграционной службе о предоставлении ему статуса беженца или лица, требующего дополнительной защиты. В иске отказать полностью", - сказала она.

Сторона защиты заявила о том, что планирует оспорить указанное решение в суде высшей инстанции.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, прежний глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что в канун Нового года состоялся телефонный разговор между президентами Украины и Российской Федерации - Петром Порошенко и Владимиром Путиным, во время которого они обсудили его.

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