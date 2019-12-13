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Украина и Молдова подписали газовый меморандум
13.12.2019 23:29
Украина и Молдова договорились по газу в случае остановки транзита Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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