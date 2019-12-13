Мелания Трамп восхитила изысканным нарядом на рождественском балу - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Мелания Трамп восхитила изысканным нарядом на рождественском балу
13.12.2019 23:47
Замечательная работа: Трамп прокомментировал организацию бала, устроенного первой леди США
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax - светская жизнь
события
украина
устроенного
первой
леди
сша
бала
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->