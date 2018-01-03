По словам спортивного директора "Шальке" Акселя Шустера, клуб не намерен расставаться с Евгением Коноплянкой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Шальке": Мы не собираемся продавать Коноплянку Фото: ЕРА Ранее это же издание со ссылкой на неназванные украинские СМИ написало, что Коноплянка якобы может стать заменой для Бернарда, который, "скорее только, покинет "Шахтер".В ответ Шустер заявил, что клуб из Гельзенкирхена не намерен продавать украинца.В "Шальке" Коноплянка перешел в августе 2016 года. Клуб арендовал игрока на год с правом дальнейшего выкупа у испанской "Севильи".В сезоне 2016–2017 Коноплянка провел за “Шальке” в чемпионате Германии 17 матчей и забил один гол. При этом в основном составе он вышел только в четырех играх. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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