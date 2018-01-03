Согласно данным мониторинга аналитиков «Слова и Дела», общий рейтинг выполненных обещаний Кабинета министров Украины в 2017 году составил лишь 29%. При этом до сих пор невыполненными остаются 55%. «Слово и Дело» разбирается, какие обещания в прошлом году провалили министры.

Одним их самых ожидаемых и резонансных событий 2017 года должен был стать заход лоукостера Ryanair в Украину. Министр инфраструктуры Владимир Омелян обещал, что до конца года европейский перевозчик уже будет работать в Украине. Все шло хорошо, пока за два месяца до заявленного начала выполнения рейсов авиакомпания не отказалась летать к нам. «Международные авиалинии Украины» пригрозили подать в суд на Ryanair, Мининфраструктуры и Львовский аэропорт за якобы «потерю заработка в результате принуждения к конкуренции с Ryanair». В результате переговоры с авиакомпанией продолжаются, но по факту свое обещание министр не выполнил, информирует еizvestia.com.

Отказ Международного валютного фонда предоставить Украине очередной транш отбирает очки у премьер-министра Владимира Гройсмана. Премьер обещал, что деньги Украина получит до конца года, однако правительству не удалось выполнить необходимые для этого условия. Премьер также не выполнил обещание создать в 2017 году Службу финансовых расследований и разработать новое законодательство в сфере приватизации.

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив и министр юстиции Павел Петренко обещали рост позиций Украины в рейтинге Doing Business. Согласно обещаниям Кубива, Украина должна была подняться на 15-20 позиций, Петренко обещал, что страна войдет в топ-50. Чиновники свои обещания не выполнили: Украина поднялась только на 4 строчки и заняла 76-е место.

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