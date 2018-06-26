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Герман: Ян Табачник звонил мне и со слезами просил прощения, что покидает Партию регионов
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26.06.2018 12:11
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Экс-нардеп от Партии регионов и прежний пресс-секретарь беглого
президента Украины Виктора Януковича Анна Герман заявила, что ее
однопартиец Ян Табачник ушел в другую фракцию в связи с угрозами
его жизни. Герман: На депутатов оказывали бешеное давление. Мы
действительно под дулами автоматов голосовали Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com Анна Герман во время дачи показаний в
Оболонском райсуде Киева, где 26 июня проходит заседание по делу о
госизмене , передает корреспондент "ГОРДОН"."Ян Табачник
позвонил мне и со слезами сказал: "Анечка, прости меня. Прости
меня, что я написал заявление о том, что я покидаю Партию Регионов,
перехожу в другую фракцию. И буду голосовать, как они скажут.
Прости меня, у меня маленькие дети, меня побили, мне угрожали, у
меня заберут все, что я имею. Тебе, Анечка, легче, тебе терять
нечего", – рассказала она.По словам Герман, аналогичное
давление оказывалось на депутатов, которые проголосовали за
законопроект про самоустранение Януковича."На депутатов оказывали
бешеное давление. Мы действительно под дулами автоматов голосовали.
Я голосовала за несколько законопроектов новой власти не по
принуждению, а потому, что я разделяла их тогда взгляды", –
подытожила она.В Оболонском суде Киева рассматривают дело
по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три
статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная
измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны),
ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей
или иные тяжкие последствия).22 февраля 2014 года
Янукович обратился к украинскому народу и заявил,
что происходящее в стране – государственный переворот. В
тот же день Верховная Рада признала Януковича
самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности,
после чего были объявлены новые президентские выборы. По
состоянию на 22 февраля из Партии регионов вышло около 40
человек.В марте 2014 года внефракционный народный депутат и
народный актер Табачник сообщил, что вышел из ПР не в связи с
избиением. "Причиной моего выхода из Партии регионов был не
этот случай. Это целая цепь событий за последние три месяца, а этот
случай я комментировать вообще не хочу", – заявил он.
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