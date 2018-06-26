Экс-нардеп от Партии регионов и прежний пресс-секретарь беглого президента Украины Виктора Януковича Анна Герман заявила, что ее однопартиец Ян Табачник ушел в другую фракцию в связи с угрозами его жизни. Герман: На депутатов оказывали бешеное давление. Мы действительно под дулами автоматов голосовали Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Анна Герман во время дачи показаний в Оболонском райсуде Киева, где 26 июня проходит заседание по делу о госизмене , передает корреспондент "ГОРДОН"."Ян Табачник позвонил мне и со слезами сказал: "Анечка, прости меня. Прости меня, что я написал заявление о том, что я покидаю Партию Регионов, перехожу в другую фракцию. И буду голосовать, как они скажут. Прости меня, у меня маленькие дети, меня побили, мне угрожали, у меня заберут все, что я имею. Тебе, Анечка, легче, тебе терять нечего", – рассказала она.По словам Герман, аналогичное давление оказывалось на депутатов, которые проголосовали за законопроект про самоустранение Януковича."На депутатов оказывали бешеное давление. Мы действительно под дулами автоматов голосовали. Я голосовала за несколько законопроектов новой власти не по принуждению, а потому, что я разделяла их тогда взгляды", – подытожила она.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).22 февраля 2014 года Янукович обратился к украинскому народу и заявил, что происходящее в стране – государственный переворот. В тот же день Верховная Рада признала Януковича самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. По состоянию на 22 февраля из Партии регионов вышло около 40 человек.В марте 2014 года внефракционный народный депутат и народный актер Табачник сообщил, что вышел из ПР не в связи с избиением. "Причиной моего выхода из Партии регионов был не этот случай. Это целая цепь событий за последние три месяца, а этот случай я комментировать вообще не хочу", – заявил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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