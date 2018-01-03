Вбивство Ірини Ноздровської несподівано збіглося із змінами у правилах дорожнього руху. Багатьом вони здаються несправедливими — і з точки зору штрафів, і з точки зору швидкості.

Разом із цим ці ж самі люди вимагають знайти вбивць Ноздровської, що добилася покарання для вбивць своєї сестри — жертви неповаги до правил.

Навчити громадян жити за правилами може тільки сильна держава, яка встановлює правила і не робить винятків. Яка не вважає злодіїв невинними тільки тому, що вони здатні відкупитися і яка не вважає бешкетників активістами тільки тому, що вони використовують справедливе невдоволення.

Час раз і назавжди розпрощатися із українською анархією — головним після Росії ворогом української державності.

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