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Скромна Емілі Ратажковскі на заході зі своїм чоловіком (Фото)
14.12.2019 01:06
Днями Емілі Ратажковскі випустила першу колекцію сережок власного бренду Inamorata.

На захід прийшли колеги і друзі моделі, в числі яких була помічена Кайя Гербер. Гості брали судьба у майстер-класі зі складання квіткових букетів, фотографувалися з новими прикрасами і в цілому відмінно проводили час.

Але найбільшою підтримкою Емілі є, звичайно ж, її чоловік Себастьян Бір-Макклард, який, судячи з усього, дуже радіє успіхам коханої. Ще б пак, у нього дійсно є серйозний привід для гордості в особі красуні і розумниці дружини.

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