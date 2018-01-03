После Великобритании и Северной Ирландии, Франции, Бельгии и Нидерландов зимний шторм "Элеанор" направился на Корсику. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 19.11 | комментариев: Во французских Альпах из-за упавшего дерева погиб один человек, только по стране были ранены еще 15, четверо из них получили серьезные травмы.Один человек был ранен в голландском местечке Хес – на него упало дерево.В Великобритании зафиксированы порывы ветра скоростью около 160 км в час. Ураган опрокидывал транспортные средства и валил деревья, из-за чего закрыли ряд автомагистралей. В Ирландии десятки тысяч домов остались без электроэнергии, на данный момент без света сидят около 30 тыс. человек.В аэропортах Парижа, Амстердама, Франкфурта и Базеля отменили десятки рейсов.По данным агентства, сейчас шторм направляется на средиземноморский остров Корсика. Метеорологи предупреждают, что порывы ветра там могут достигнуть 200 км в час. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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