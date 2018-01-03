После Великобритании и Северной Ирландии, Франции, Бельгии и
Нидерландов зимний шторм "Элеанор" направился на Корсику. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Сегодня 19.11 |
комментариев: Во французских Альпах из-за упавшего дерева погиб
один человек, только по стране были ранены еще 15, четверо из них
получили серьезные травмы.Один человек был ранен в голландском
местечке Хес – на него упало дерево.В Великобритании зафиксированы
порывы ветра скоростью около 160 км в час. Ураган опрокидывал
транспортные средства и валил деревья, из-за чего закрыли ряд
автомагистралей. В Ирландии десятки тысяч домов остались без
электроэнергии, на данный момент без света сидят около 30 тыс.
человек.В аэропортах Парижа, Амстердама, Франкфурта и Базеля
отменили десятки рейсов.По данным агентства, сейчас шторм
направляется на средиземноморский остров Корсика. Метеорологи
предупреждают, что порывы ветра там могут достигнуть 200 км в час.
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