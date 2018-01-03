Производители табачных изделий заявили агентству «Интерфакс-Украина», что рост цен на сигареты зависит не только от роста акцизного налога, но и от стоимости сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и прочих составляющих.

Стоимость пачки сигарет в Украине в 2018 году возрастет на 4–5 грн в результате роста акцизов на 29,7%. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на производителей табачных изделий, информирует еizvestia.com.

«Что касается цен на сигареты в 2018 году, то, по предварительным расчетам, они вырастут на 4–5 грн. Безусловно, такой рост не порадует курильщиков, но будем оптимистичны – если бы ставки (акциза на сигареты) определялись в евро, а не в гривне, то рост цен во многом зависел бы и от валютных колебаний», – заявила директор департамента корпоративных связей «Филип Моррис Украина» Наталья Бондаренко.

По словам начальника отдела по работе с государственными органами компании «Бритиш Американ Тобакко Украина» Юрия Рылача, на рост цен влияет не только рост акцизного налога, но и стоимость сырья, полуфабрикатов, электроэнергии, оплаты труда и прочих составляющих, в том числе и девальвация национальной валюты.

7 декабря Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности госбюджета-2018. Принятые правки предусматривают постепенное – до 2025 года – повышение специфической ставки акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного обязательства, а именно: в 2018 году – на 29,7%, в последующие годы – на 20% до уровня, эквивалентного €90 за 1 тыс. шт.

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