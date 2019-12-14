Одной их подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в Twitter сообщила журналистка издания TheБабель , которая присутствовала в зале суда.

"Постановил взять Кузьменко под стражу. Удовлетворил ходатайство прокуроров", - отметила журналистка.

Кузьменко была отправлена под арест на два месяца - до 8 февраля 2020 года - без права на залог, сообщает издание.

Решение зачитал судья Сергей Вовк. Данная мера пресечения была назначена по ходатайству прокуроров.

Адвокаты Кузьменко заявили о намерении подавать апелляцию на решение суда.

После того, как Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко (она же "Лиса") - арест до 8 февраля 2020 года, группа поддержки Кузьменко начала выкрикивать угрозы в адрес представителей прокуратуры после оглашения вердикта суда.

Люди, по всей видимости, бывшие участники АТО, подошли к представителям прокуратуры и начали на них кричать, требовать объяснения вердикта и говорить, что они теперь прокляты.

"Вы сдохните и вас обсоссут! Твари, нелюди, гниль конченная, сгниете заживо, падлы, выбл@дки ваши тоже сгниют", - кричали соратники Кузьменко.

Кроме того, правоохранителей называли "аваковскими шестерками".

Также "группа поддержки Кузьменко" обвиняла представителей прокуратуры в том, что они на суде подавали искаженные факты о Юлии и "нарисовали" обвинение.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером в пятницу.

"Куда пропали записи с 4 камер наблюдения. Мы собирали видео в день убийства Шеремета по горячим следам. Мы не нашли 4 камеры. В хороших местах. С хорошим качеством. Нам сказали: "Мы отдали вам их раньше", а мы их не получили", - сказал Аваков.

Аваков подчеркнул, что есть люди, которые стоят за кадром этого преступления.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что фигуранты преступления рассчитывали на прикрытие спецслужб, украинских или иностранных, Аваков сказал:

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к некоему своему покровителю, который их должен вытащить и защитить".

Он подчеркнул, что преступление было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно".

"Это многофакторное преступление – разведка, отход, построение маршрута, спрятались после преступления, заложили машины… они создавали… дубли. Это сложнейшее техническое преступление", - отметил министр.

Убийство журналиста Павла Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые в этом деле говорили о покровителе, который их должен вытащить и защитить.

Об этом также заявил глава МВД Арсен Авакова в эфире программы "Свобода слова". Так он ответил на на вопрос, могут ли быть причастны к убийству Павла Шеремета представители украинских или иностранных спецслужб.

"Да, в разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц разговоров, где они апеллируют к своему покровителю, который должен их вытащить и защитить. Да, мы внимательно это смотрим. Да, преступление было подготовлено сверхпродуманно и сверхточно", - сказал Аваков на "Свободе слова".

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что без помощи Службы безопасности Украины и Главного управления разведки страны ему не удастся определить и найти заказчиков убийства известного журналиста Павла Шеремета.

"Чтобы определить заказчиков, мне нужна помощь. Мне не хватит Генеральной прокуратуры - нужно с СБУ говорить и нужно говорить с главным управлением разведки. Я сегодня уже имел контакт с главой СБУ, он сегодня встречался с главой полиции. Мы подключим определенные наши возможности", - сказал Аваков.

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