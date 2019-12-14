|"Выбл@дки ваши тоже сгниют": суд арестовал "Лису", подозреваемую в убийстве Шеремета
|14.12.2019 06:14
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Одной их подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в
Кузьменко была отправлена под арест на два месяца - до 8 февраля 2020 года - без права на залог, сообщает издание.
Решение зачитал судья Сергей Вовк. Данная мера пресечения была назначена по ходатайству прокуроров.
Адвокаты Кузьменко заявили о намерении подавать апелляцию на решение суда.
После того, как Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко (она же "Лиса") - арест до 8 февраля 2020 года, группа поддержки Кузьменко начала выкрикивать угрозы в адрес представителей прокуратуры после оглашения вердикта суда.
Люди, по всей видимости, бывшие участники АТО, подошли к представителям прокуратуры и начали на них кричать, требовать объяснения вердикта и говорить, что они теперь прокляты.
Кроме того, правоохранителей называли "аваковскими шестерками".
Также "группа поддержки Кузьменко" обвиняла представителей прокуратуры в том, что они на суде подавали искаженные факты о Юлии и "нарисовали" обвинение.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет об исчезновении видеозаписей с 4 камер наблюдения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом он сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" вечером в пятницу.
Аваков подчеркнул, что есть люди, которые стоят за кадром этого преступления.
Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что фигуранты преступления рассчитывали на прикрытие спецслужб, украинских или иностранных, Аваков сказал:
Он подчеркнул, что преступление было подготовлено "свехпродуманно и сверхточно".
Убийство журналиста Павла Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые в этом деле говорили о покровителе, который их должен вытащить и защитить.
Об этом также заявил глава МВД Арсен Авакова в эфире программы "Свобода слова". Так он ответил на на вопрос, могут ли быть причастны к убийству Павла Шеремета представители украинских или иностранных спецслужб.
Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что без помощи Службы безопасности Украины и Главного управления разведки страны ему не удастся определить и найти заказчиков убийства известного журналиста Павла Шеремета.