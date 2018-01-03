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Фигурант "дела о рюкзаках" пошел на сделку со следствием и получил год условно
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03.01.2018 19:29
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Уроженец города Балаклея Харьковской области признал себя виновным
в том, что изготовил и подделал документы, необходимые для участия
ООО "Днипровенд" в переговорной процедуре по закупке рюкзаков для
Министерства внутренних дел Украины. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Решение суда принято 21 декабря Фото:
pixabay.com Следствием установлено, что в конце
2014-го – начале 2015 года он, "находясь по адресу г. Харьков,
ул. Сомовская, 12б, являясь активным участником конвертационного
центра", получил от руководителей этого центра задание изготовить и
подделать документы, необходимые для участия ООО "Днипровенд" в
переговорной процедуре по закупке рюкзаков для МВД.Отмечается, что
неустановленные лица прислали на электронную почту конвертационного
центра проекты документов для участия "Днипровенда" в переговорах.
После этого мужчина распечатал их, подделал на них подпись
директора компании и поставил печать "Днипровенда".В марте 2015
года он изготовил и подделал документы относительно поставки
рюкзаков в центральную базу ресурсного обеспечения МВД
Украины. Таким образом, уроженец Балаклеи совершил
уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 (подделка
документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование
поддельных документов) Уголовного кодекса Украины, говорится в
решении.Отмечается, что между ним и Специализированной
антикоррупционной прокуратурой было заключено соглашение о
признании вины. Стороны согласовали, что фигуранту дела будет
назначено наказание в виде одного года лишения свободы.Суд утвердил
соглашение о признании вины и приговорил уроженца Балаклеи к
одному году лишения свободы условно.Агентство "Українські новини"
пишет, что речь идет о Владимире Иванове. Сейчас он
работает менеджером отдела продаж ООО "Спецавтоматика
Украина".Фигурантами "дела о рюкзаках" являются, в
частности, сын главы МВД Александр Аваков, экс-замглавы
МВД Николай Чеботарь, а также представитель фирмы,
которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Владимир Литвин. Они
задержаны. Фигурантам дела вменяют растрату на сумму 14 млн грн в
2015 году.1 ноября Соломенский районный суд
Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде
личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные
паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру
пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.22 декабря
Соломенский райсуд отменил обязательство для Александра
Авакова носить электронный браслет.
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