Уроженец города Балаклея Харьковской области признал себя виновным в том, что изготовил и подделал документы, необходимые для участия ООО "Днипровенд" в переговорной процедуре по закупке рюкзаков для Министерства внутренних дел Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Решение суда принято 21 декабря Фото: pixabay.com Следствием установлено, что в конце 2014-го – начале 2015 года он, "находясь по адресу г. Харьков, ул. Сомовская, 12б, являясь активным участником конвертационного центра", получил от руководителей этого центра задание изготовить и подделать документы, необходимые для участия ООО "Днипровенд" в переговорной процедуре по закупке рюкзаков для МВД.Отмечается, что неустановленные лица прислали на электронную почту конвертационного центра проекты документов для участия "Днипровенда" в переговорах. После этого мужчина распечатал их, подделал на них подпись директора компании и поставил печать "Днипровенда".В марте 2015 года он изготовил и подделал документы относительно поставки рюкзаков в центральную базу ресурсного обеспечения МВД Украины. Таким образом, уроженец Балаклеи совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины, говорится в решении.Отмечается, что между ним и Специализированной антикоррупционной прокуратурой было заключено соглашение о признании вины. Стороны согласовали, что фигуранту дела будет назначено наказание в виде одного года лишения свободы.Суд утвердил соглашение о признании вины и приговорил уроженца Балаклеи к одному году лишения свободы условно.Агентство "Українські новини" пишет, что речь идет о Владимире Иванове. Сейчас он работает менеджером отдела продаж ООО "Спецавтоматика Украина".Фигурантами "дела о рюкзаках" являются, в частности, сын главы МВД Александр Аваков, экс-замглавы МВД Николай Чеботарь, а также представитель фирмы, которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Владимир Литвин. Они задержаны. Фигурантам дела вменяют растрату на сумму 14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.22 декабря Соломенский райсуд отменил обязательство для Александра Авакова носить электронный браслет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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