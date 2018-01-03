Мужчина подорвал гранату у ног посетителя зала игровых автоматов, который находится во дворе многоэтажки Днепра.

Это произошло сегодня ночью, сообщает пресс-служба полиции области, передает со ссылкой на .

Злоумышленник пришел выяснять отношения с девушкой, которая работает в зале игровых автоматов. Между ними возникла ссора, после чего произошел конфликт с другим посетителем. На улице хулиган достал гранату, бросил ему под ноги и попытался убежать, но его задержали прохожие.

Пострадавший получил осколочные ранения обеих голеней. Его отвезли в больницу.

Открыли уголовные дела за хулиганство и незаконное обращение с боеприпасами.

В Запорожье мужчина подорвал гранату в общежитии, где жила его жена. Женщина погибла на месте. Мужчина - умер в скорой. Полиция заметила выбито окно в общежитии, но попасть внутрь сотрудники не могли - дверь в комнату была заблокирована.

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