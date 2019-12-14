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Як пожартував принц Гаррі, коли вперше побачив новонародженого принца Джорджа?
14.12.2019 08:11
Виявляється, принц Гаррі пожартував, коли вперше побачив свого племінника, принца Джорджа, в 2013 році. Про це написано в біографії герцога Сассекського «Гаррі: розмови з принцом» ( "Harry: Conversations with the Prince"), автором якої є Анжела Левін.

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Згідно з книгою, принц порадів прибавленню в їх королівській сім'ї і пожартував:

«Я сподіваюся, мій брат розуміє, що як бейбісіттер я дорого обійдуся!»

Шість років по тому у Гаррі народився син Арчі, і тепер прийшла черга Вільяма жартувати. Народження племінника герцог Кембриджський прокоментував так:

«Ми абсолютно щасливі і сподіваємося в найближчі дні побачити малюка. Я радий привітати свого брата в суспільстві недосипів, яке називається виховання дітей!»

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