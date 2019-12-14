|Киев и Вашингтон готовят визит Зеленского в США
|14.12.2019 08:43
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Об этом в Вашингтоне заявил вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.(function() })();
Кулеба также обратил внимание на то, что уровень поддержки Украины, который предложен в новом проекте оборонного бюджета США превышает поддержку, заложенную в предыдущем бюджете.
Кулеба отметил, что несмотря на любые текущие события, «стратегическая природа партнерства между нами остается непоколебимой».
Ранее советник президента Украины Игорь Новиков заявил, что Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом в конце 2019 года или в начале 2020 года.
Последний раз президент Украины был в Белом доме в июне 2017 года, тогда это был рабочий визит.
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