Адвокат политика говорит, что никакой экстрадиции после этого не будет

Такое решение объявила судья Татьяна Скочок 3 января после судебного заседания. По ее словам, решение можно обжаловать в установленном законом порядке, сообщает "Украинская правда" .

Саакашвили просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем, или лицом, что требует дополнительной защиты.

Адвокат лидера "Движения новых сил" Руслан Чернолуцкий заявил, что у его подзащитного есть месяц для обжалования этого решения.

"Хочу отметить, что никакой экстрадиции после этого объявления не будет. У нас есть 30 дней для обжалования решения и мы им воспользуемся. Пока идет судебный процесс, Саакашвили никто отправить в Грузию не может, это противоправно" , - сказал защитник.

Он отметил, что Грузия уже в третий раз направила в Украину требование на экстрадиционную проверку Саакашвили и следовательно ГМС должна предоставить особый статус для защиты именно от экстрадиции его подзащитного в Грузию.

Напомним, Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.