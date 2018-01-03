Погода, Новости, загрузка...
Саакашвили проиграл суд по иску к ГМС
03.01.2018 19:37
Саакашвили проиграл суд по иску к ГМС
Адвокат политика говорит, что никакой экстрадиции после этого не будет
Окружной административный суд Киева полностью отказал лидеру "Движения новых сил" Саакашвили в исковых требованиях к государственной миграционной службе в признании его беженцем.
Саакашвили проиграл суд по иску к ГМС Михаил Саакашвили. Фото: dyvys.in

Такое решение объявила судья Татьяна Скочок 3 января после судебного заседания. По ее словам, решение можно обжаловать в установленном законом порядке, сообщает "Украинская правда".

Саакашвили просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем, или лицом, что требует дополнительной защиты.

Адвокат лидера "Движения новых сил" Руслан Чернолуцкий заявил, что у его подзащитного есть месяц для обжалования этого решения.

"Хочу отметить, что никакой экстрадиции после этого объявления не будет. У нас есть 30 дней для обжалования решения и мы им воспользуемся. Пока идет судебный процесс, Саакашвили никто отправить в Грузию не может, это противоправно", - сказал защитник.

Он отметил, что Грузия уже в третий раз направила в Украину требование на экстрадиционную проверку Саакашвили и следовательно ГМС должна предоставить особый статус для защиты именно от экстрадиции его подзащитного в Грузию.

Напомним, Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства на основании рекомендаций Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины.

Добавим, что Саакашвили заявил, что у него есть предложения о предоставлении гражданства от нескольких европейских стран, но он намерен отстаивать свои права в Украине.

  • В МИД России назвали ситуацию с Саакашвили позором для Украины
  • Адвокат: все пленки, все голоса разговора Саакашвили с Курченко сфальсифицированы

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить