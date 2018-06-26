|В Киеве нашли повешенным студента, который пропал неделю назад
|26.06.2018 12:16
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В Киеве нашли повешенным студента Киевского политехнического института, пишет Информатор.
По полученным данным, тело 21-летнего парня нашли на 21 этаже недостроенного корпуса медицинского университета имени Богомольца.
Стоит отметить, что тело парня нашли подростки, которые обошли охрану с другой стороны здания и забрались на последний этаж недостроя.
На место инцидента прибыли правоохранители и врачи, которые констатировали смерть студента.
По предварительным данным, повешенным оказался пропавший неделю назад Роман Ювковецкий - студент факультета электроэнерготехники и автоматики КПИ. Друзья Романа рассказали, что они искали парня около недели. Ночью он провожал до дома девушку. Затем пропал - второй день не выходил на связь, и не появлялся на работе и в общежитии.
Как сообщал svodka.net ранее, в ночь на вторник, 26 июня, в Киеве в одном из супермаркетов на улице Тычины посетителя ранили ножом в живот.
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