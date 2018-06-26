В Киеве нашли повешенным студента Киевского политехнического института, пишет Информатор .

По полученным данным, тело 21-летнего парня нашли на 21 этаже недостроенного корпуса медицинского университета имени Богомольца.

Стоит отметить, что тело парня нашли подростки, которые обошли охрану с другой стороны здания и забрались на последний этаж недостроя.

На место инцидента прибыли правоохранители и врачи, которые констатировали смерть студента.

По предварительным данным, повешенным оказался пропавший неделю назад Роман Ювковецкий - студент факультета электроэнерготехники и автоматики КПИ. Друзья Романа рассказали, что они искали парня около недели. Ночью он провожал до дома девушку. Затем пропал - второй день не выходил на связь, и не появлялся на работе и в общежитии.

Как сообщал svodka.net ранее, в ночь на вторник, 26 июня, в Киеве в одном из супермаркетов на улице Тычины посетителя ранили ножом в живот .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира