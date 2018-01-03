Окружной административный суд Киева полностью отказал лидеру «Руху новых сил» Михеилу Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

Такое решение объявила судья Татьяна Скочок 3 января после судебного заседания, информирует еizvestia.com.

По ее словам, решение можно обжаловать в установленном законом порядке.

Саакашвили просил суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС по рассмотрению жалобы и сообщения об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем, или лицом, требует дополнительной защиты.

Адвокат лидера «РНС» Руслан Чернолуцкий заявил, что у его подзащитного есть месяц для обжалования этого решения.

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«Хочу отметить, что никакой экстрадиции после этого объявления не будет. У нас есть 30 дней для обжалования решения и мы им воспользуемся. Пока идет судебный процесс, Саакашвили никто отправить в Грузию не может, это противоправно», — сказал защитник.

Он отметил, что Грузия уже в третий раз направила в Украину требование на экстрадиционную проверку Саакашвили и следовательно ГМС должен предоставить особый статус для защиты именно от экстрадиции его подзащитного в Грузию.

Как известно, 27 декабря в окружной админсуд Киева поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины о признании его беженцем.

Ранее сообщалось, что 30 ноября Государственная миграционная служба Украины продлила срок законного пребывания в Украине экс-президента Грузии Михеила Саакашвили еще на 3 месяца.

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