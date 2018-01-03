Судья Окружного административного суда Киева Татьяна Скочок удалилась в совещательную комнату для принятия решения по иску экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, передает корреспондент .

"Суд сейчас удаляется в совещательную комнату. Ориентировочное время оглашения решения, это будет вступительная и регулятивная часть, через 20 минут", - сказала судья.

Во время заседания адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий отметил, что защита предоставила доказательства о том, что в Грузии до сих пор не прекратилось политическое преследование Саакашвили со стороны властей Грузии и он нуждается в дополнительной защите.

"Мы предоставили свои доказательства, что в Грузии ничего не изменилось. И сегодня у Саакашвили до сих пор остается необходимость в дополнительной защите. Поэтому просим суд удовлетворить наш иск и обязать ГМС в Киевской области рассмотреть в надлежащий законом способ и подготовить документы для предоставления Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите", - отметил он.

В свою очередь представитель Управления ГМС в Киевской области отметил, что иск не подлежит удовлетворению, поскольку их ведомство приняло законное и правомерное решение.

"Не может быть признано беженцем или (получить) дополнительную защиту лицо, находившееся в другой безопасной стране до прибытия в Украину ...", - сказал он. По словам ответчика, согласно проведения собеседования с Саакашвили в октябре 2017 года, он находился в США, Швейцарии, Венгрии, Германии, Польши и Дании.

Кроме того, как отметил представитель ответчика, Саакашвили в своем иске просил суд обязать Управление ГМС в Киевской области принять решение, которым признать его как лицо, нуждается в дополнительной защите. Но, подчеркнул он, это не является полномочием суда и суд не может подменять государственный орган. К тому же, добавил ответчик, такие полномочия не относятся именно к Управлению ГМС в Киевской области.

Напомним, Управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.

В ГМС заявляли, что грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.

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