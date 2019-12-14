Так Иркутская областная организация КПРФ отреагировала на отставку губернатора Иркутской области, представителя КПРФ Сергея Левченко.

Иркутская областная организация КПРФ призвала к отставке президента России Владимира Путина и правительства Дмитрия Медведева. Так она отреагировала на отставку губернатора Иркутской области, представителя КПРФ Сергея Левченко.

Об отставке было объявлено в четверг. В Кремле заявили, что Левченко ушёл с поста по собственному желанию.

В заявлении Иркутского обкома КПРФ говорится, что «федеральный центр» вынудил его в отставку, а сама отставка названа «омерзительной кремлёвской спецоперацией по увольнению Левченко».

Сам Левченко в обращении к жителям области написал, что решил уйти в отставку, «поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей Иркутской области». Он отметил, что в последнее время в СМИ в его адрес «льётся много грязи», но прямо не обвинил Путина или Кремль в давлении на него.

Официального заявления руководства КПРФ в связи с отставкой Левченко не было. При этом в твиттере лидера партии Геннадия Зюганова несколько последних записей посвящены защите Левченко от необоснованной, по мнению Зюганова, критики. Эти записи были сделаны ещё до отставки Левченко.

14 декабря коммунисты намерены провести в разных городах России акции протеста под лозунгом «За права трудового народа! За смену курса и против информационного террора!».

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