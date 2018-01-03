Конгрессмены из Республиканской партии США получили письменные доказательства того, что ФБР скрывало преступления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая использовала для секретной переписки частный почтовый сервер, пишет The Hill. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Расследование в отношении Клинтон по так называемому почтовому делу ФБР открыло в 2015 году Фото: ЕРА Собеседники издания рассказали, что получены письменные доказательства нарушения законов, которые произошли в то время, как Клинтон и ее помощники передавали секретную информацию через частный почтовый сервер. Республиканцы также заявили, что один из ключевых фигурантов по этому делу дал ложные показания. Фамилию свидетеля источники издания не назвали.Он работал в компьютерной фирме, которая поддерживала сервер Клинтон после ее ухода с поста госсекретаря. Издание отмечает, что именно он стер архив сообщений экс-госсекретаря в 2015 году после того, как доступ к нему потребовали конгрессмены. При этом из документов ФБР, по данным издания, следует, что свидетель врал, но ему не были предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а наоборот, сотрудники бюро предоставили ему иммунитет. Сперва свидетель заявил, что не удалял никаких писем, однако позже признал, что архив писем Клинтон был удален им с помощью специального программного обеспечения.Также выяснилось, что ФБР начало подготовку заявления об отсутствии в деятельности Клинтон признаков преступлений, когда расследование еще не было завершено и до того, как были опрошены десятки ключевых свидетелей.The Hill также отмечает, что в одном из набросков решения ФБР по делу Клинтон идет речь о том, что через сервер Клинтон прошли восемь посланий с грифом "совершенно секретно" и 37 с грифом "секретно". Источники издания на условиях анонимности рассказали, что ФБР редактировало эти данные, подгоняя их под нужный результат, чтобы не допустить уголовного обвинения против Клинтон.Расследование в отношении Клинтон по так называемому почтовому делу – экс-госсекретаря обвиняли в использовании личной почты в служебных целях – ФБР открыло в 2015 году. 28 октября 2016 года, за 11 дней до выборов президента США, бюро возобновило следствие.За два дня до голосования экс-глава ФБР Джеймс Коми в письме американским конгрессменам сообщил, что новое расследование ФБР лишь подтвердило предыдущие выводы и никаких обвинений в адрес Клинтон бюро выдвигать не будет.Сама Клинтон заявляла, что решение Коми возобновить расследование стоило ей победы на выборах американского президента, отмечало издание "Голос Америки".9 мая 2017-го президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уволил Коми с должности директора ФБР. По словам заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна, Коми превысил полномочия, закрыв расследование в отношении Клинтон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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