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Грозило сепсисом: щенок заразил женщину опасной инфекцией, лизнув ей ногу
14.12.2019 09:56
Щенок лизнул ногу хозяйки и заразил ее опасной инфекцией Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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