Грозило сепсисом: щенок заразил женщину опасной инфекцией, лизнув ей ногу - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Грозило сепсисом: щенок заразил женщину опасной инфекцией, лизнув ей ногу
14.12.2019 09:56
Щенок лизнул ногу хозяйки и заразил ее опасной инфекцией
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
здоровье
события
украина
опасной
инфекцией
заразил
хозяйки
лизнул
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->