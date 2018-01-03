Увеличением инвестиций из бюджета РФ в экономику Крыма не удалось привлечь бизнесменов на полуостров

По данным эксперта по региональной экономикt Натальи Зубаревич, при постоянном и стремительном уменьшении инвестиций в большей половине России, инвестиционные поступления в республику увеличились в четыре раза. К тому же, в 2,5 раза больше инвестиций поступило в Севастополь за 2017 год, информирует еizvestia.com.

По словам Зубаревич, не менее 85% инвестиций поступают из бюджета РФ. Эксперт отмечает, что несмотря на это «бизнес туда не идет», пишет blackseanews.

По данным, опубликованном на официальном сайте оккупационной «власти», в первом полугодии в Севастополе освоено 2141,2 млн. руб. инвестиционных средств. На 79,6% этих денег приобреталось оборудование, машины, различный хозяйственный инвентарь, а также «другие объекты» на сумму в 1704,3 млн. руб., 15,5% от общей суммы ушли на покупку зданий и сооружений, а также на улучшение земель (332,3 млн руб.), 2,2% от суммы ушли на покупку жилых помещений и зданий (47,5 млн. руб.), 0,3% потрачено на объекты интеллектуальной собственности (6,8 млн руб.). Прочие инвестиционные вложения составили 2,4% или 50,3 млн руб.

Главными источниками инвестиций в основной капитал организаций, не занятых предпринимательской деятельностью стали привлеченные средства (75,1%). В общем объеме инвестиций доля бюджетных средств составляет 73,4%, причем 64,9% из них поступили из федерального бюджета, а 8,5% от субъекта РФ.

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