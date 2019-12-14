Автомобиль, в котором погиб журналист Павел Шеремет, подорвала военный врач Юлия Кузьменко. Об этом в ходе судебного заседания в Печерском райсуде заявил прокурор, поддерживающий обвинения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает "Укринформ ".

"С целью доведения преступного умысла до конца Кузьменко, действуя в составе организованной группы, прихватила с собой рюкзак и поместила туда спортивный костюм. 20.07.2016 примерно в 7 часов прибыла на улицу Ивана Франко, переоделась в спортивную одежду. После этого в 7.21 подошла к дому номер 12, в котором проживал Шеремет, с целью наблюдения за транспортным средством и осуществления его взрыва", - заявил прокурор.

Он утверждает, что после закладывания взрывчатки Кузьменко скрылась в заброшенном доме, откуда наблюдала, как Шеремет в автомобиле едет по улице Б. Хмельницкого.

Когда Шеремет был уже на безопасном от нее расстоянии, Кузьменко дистанционно привела в действие заложенную бомбу.

После преступления подозреваемая переоделась и ушла с места инцидента.

Подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета уповали на некоего "покровителя", который должен был им помочь избежать следствия. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале "Украина".

"В разговоре наших подозреваемых есть несколько страниц текста, где они апеллируют к какому-то покровителю, который их должен вытянуть и защитить", - сказал Аваков



Он добавил, что правоохранители внимательно изучают эти данные.

По словам прокурора, к дому Шеремета Кузьменко прибыла не одна, а с другим подозреваемым – Андреем Антоненко.

Печерский районный суд Киева 13 декабря избрал меру пресечения Кузьменко в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

Два месяца ареста также получил подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко.

Военная медсестра Яна Дугарь получила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет.

Он скончался в карете скорой помощи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира