В городе Константиновка Донецкой области неизвестные повредили памятный знак участникам антитеррористической операции. Об этом сообщает ZI .

Инцидент произошел еще в ночь на вторник, 2 января, когда вандалы повалили на землю две плиты с изображением флага Украины и словами из гимна. Они разбили Герб Украины и разбросали вокруг. Затем неравнодушные жители собрали осколки монумента и положили около опустевшего постамента.

Отмечается, что директор городского объединения парков и кинотеатров Инна Ягмурова вызвала на место сотрудников полиции, которые зафиксировали факт разрушения.

Активисты Константиновки, которые спонсировали установление и две реконструкции памятника после повреждений, знают о происшествии.

"Нам утром 2 января сообщили о том, что памятник снова разрушили неизвестные. Мы большие плиты забрали на реконструкцию. После снова установим их на прежнее место. Памятному знаку все равно быть", - сказал глава общественной организации "Константиновский центр участников боевых действий и волонтёров АТО" Александр Ткач.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в городе Павлоград Днепропетровской области неизвестная группа вандалов залила краской серого цвета могилы бойцов-участников антитеррористической операции.

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