Обнародовали схему новой Кольцевой дороги вокруг Киева По теме: В 2018 году вокруг начнут строить большую Кольцевую дорогу, чтобы разгрузить город от транзитного транспорта. Новая Кольцевая дорога уменьшит транспортную нагрузку столицы в 20-30%, сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации, передает со ссылкой на . Длина Кольцевой дороги составит около 200 км. Она будет проходить через города Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь, Бровары и Старые Петровцы. В рамках строительства необходимо построить 3 моста: северный через реку , длиной 8,2 км и стоимостью 7800 млн грн, южный - через реку , длиной 4,5 км и стоимостью 8650 млн грн, мост через реку Десну, длиной 1,6 км и стоимостью 1500 млн грн. Стоимость проекта - около $ 2 млрд. О строительстве новой Кольцевой дороги мэр заявил 30 декабря. Дорога разгрузит город от транзитного транспорта.











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