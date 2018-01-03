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Обнародовали схему новой Кольцевой дороги вокруг Киева
03.01.2018 19:52
Обнародовали схему новой Кольцевой дороги вокруг Киева По теме:

В 2018 году вокруг начнут строить большую Кольцевую дорогу, чтобы разгрузить город от транзитного транспорта.

Новая Кольцевая дорога уменьшит транспортную нагрузку столицы в 20-30%, сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации, передает со ссылкой на .

Длина Кольцевой дороги составит около 200 км. Она будет проходить через города Ворзель, Глеваху, Украинку, Борисполь, Бровары и Старые Петровцы. В рамках строительства необходимо построить 3 моста: северный через реку , длиной 8,2 км и стоимостью 7800 млн грн, южный - через реку , длиной 4,5 км и стоимостью 8650 млн грн, мост через реку Десну, длиной 1,6 км и стоимостью 1500 млн грн. Стоимость проекта - около $ 2 млрд.

О строительстве новой Кольцевой дороги мэр заявил 30 декабря. Дорога разгрузит город от транзитного транспорта.







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