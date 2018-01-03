Северокорейских атлетов намерены оградить от неприятных инцидентов

Губернатор провинции Пхенчхан Чой Мун Сун предложил разместить делегацию КНДР на корабле во время Олимпиады-2018. Таким образом организаторы хотят обеспечить безопасность всех участников и оградить их от неприятных инцидентов. Корабль должен привозить участников из КНДР непосредственно на соревнования, а потом увозить их.

По данным источника, это предложение было передано губернатором представителю КНДР, который пообещал обсудить его с высшим руководством страны. В ближайшие дни организаторы Игр-2018 намерены решить вопрос с безопасным участием КНДР в Олимпиаде.

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