|Севернокорейские участники Олимпиады-2018 во время игр будут жить на корабле
|03.01.2018 19:53
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Северокорейских атлетов намерены оградить от неприятных инцидентовКомнаты в олимпийской деревне. Фото AFP
Губернатор провинции Пхенчхан Чой Мун Сун предложил разместить делегацию КНДР на корабле во время Олимпиады-2018. Таким образом организаторы хотят обеспечить безопасность всех участников и оградить их от неприятных инцидентов. Корабль должен привозить участников из КНДР непосредственно на соревнования, а потом увозить их.
По данным источника, это предложение было передано губернатором представителю КНДР, который пообещал обсудить его с высшим руководством страны. В ближайшие дни организаторы Игр-2018 намерены решить вопрос с безопасным участием КНДР в Олимпиаде.
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